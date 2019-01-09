財經評論：貿談進展不足喜　大水漫灌更堪憂

中美貿易談判露曙光，加上盛傳內地繼降低存款準備金率後，擬推出刺激消費措施，甚至有傳言指人民銀行或入市買A股，消息帶動中港兩地股市回升。其實，貿易談判縱使有結果，頂多令局勢避免進一步轉壞，惟料共識離不開要中國加大開放市場，意味企業將面對更大的外來挑戰，在經濟下行之際，前路並不足喜。反觀中國正炮製「新四萬億」救經濟，最怕是解決不了結構性問題，卻令經濟改革開倒車！



一直強調不搞大水漫灌的中國，在新年伊始，宣布透過全面降準，向市場釋出1.5萬億元人民幣資金，此舉某程度上意味貨幣政策已由穩健中性轉向適度寬鬆。市場更預期，中央在上半年會再降準甚至減息，全力穩住經濟。



另一方面，為了提振居民消費意欲，內地在年內會推出新政策，鼓勵汽車和家電等產品消費，並結合針對便利民企及地方政府的融資政策，以及近月頻頻批覆大型基建項目，全方位刺激經濟，做法與2008年的四萬億救市措施相似。但回望過去，以財政資源刺激需求的做法，並非救市的靈丹妙藥，極其量是短期止痛措施，治標不治本！



如今貿易戰針對的是中國製造業，外部因素嚴峻；內部方面，背景是持續多年的去槓桿及供給側改革，正正就是對2008年四萬億救市帶來經濟過熱、通脹高企、產能過剩等種種惡劣後遺症的修正。經濟改革走到半途，又因要應對經濟下滑壓力，要重施故技。別忘記，過去十年中國的債務大幅增加，若選擇以債務催谷經濟，後果必然會換來信貸評級下降及人民幣貶值等問題。



雖則說，既來之，則安之。但經濟不好，老是簡單歸咎市場需求不足，然後要政府放水擴大需求，無異是飲鴆止渴！政府的財政來源，不是從居民稅收，就是向市場舉債。中國的債務問題嚴重，如今花錢再不是要去填氹，而是要去發掘到賺錢方法，產生到新的經濟價值，否則花錢的效用只怕會逐步遞減，且難以持續，畢竟老本終有一天會花光！



解決之道，乃政府不要再干預市場，試圖以刺激措施來製造不可持續的假需求，只會與經濟改革目標愈走愈遠。長治之法，是讓市場發揮周期循環，那管讓泡沫適度破裂，達致汰弱留強。政府要致力推動市場化改革，讓企業投資可更好地掌握消費需求，創造新價值。過去全面深化改革取得重大突破，如今縱使面對困難，也要堅持繼續向前走，不能走回頭路！

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