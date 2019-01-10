古勝：內地谷消費　零售股諗得過

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，美國總統「侵侵」又出口術，貼文話中美貿易談判好順利，加深市場憧憬今次有實質成果。美股已三連升，中港股市當然有運行，恒指周三升586點收報26,462點，即市高見26,597點，大戶又食咗一大批熊仔，國指則升224點報10,358點，主板成交增至1,127億元，係威係勢。滬綜指相對失色，僅升0.7%，報2,544點，唔通內地股民唔信阿爺？



事實上，正如古勝早前所言，無論中美談判結果如何，中國點都係蝕底居多，事關即使傾得成，估計中方在條件上都要忍讓，例如對外資企業大開方便之門，又或嚴打「A貨」等，對內地經濟及企業始終會造成打擊。



故此，即使恒指近幾日從兩萬五樓下彈到上26,462點，但追勢還追勢，考慮到環球經濟數據預示年內或要面對經濟下行風險，投資策略都係要審慎啲好！



周三多個板塊做好，當中有幾個係資金主要押注對象，分別是汽車、家電及石油相關股。先睇汽車股，有消息指發改委將於今年出台鼓勵汽車消費新政，加上中金剛發表報告，指補貼措施若落實，低端汽車市場有望先行復甦，並看好長城汽車(02333)、吉利汽車(00175)及比亞迪股份(01211)等。



不過，話就話中美談判有得傾，惟隨時係中方要大減進口汽車關稅，又或增加外資可持股比例，咁屆時「升定先」的汽車股隨時又插過。所以有貨者應趁高食胡，冇貨者就更加唔好掂！



相對而言，家電股就升得較正路，同樣係炒國策扶持，但同時再有幾項利好因素，例如美國加息步伐或減慢，應可令人民幣今年貶值趨勢放緩，變相改善行業盈利前景。考慮到中國外貿受阻，中央必定力谷內需，為經濟注入動力，且農曆新年臨近，消費旺季亦有助為板塊沖喜，故資金湧入已累跌不少的家電股尋寶，亦好合情理。



走勢上，創維數碼(00751)、海爾電器(01169)、海信科龍(00921)、國美零售(00493)及TCL電子(01070)等周三升幅介乎1.5至11.2%不等，其中前三者的走勢較強，往績市盈率分別約10倍、13倍及3倍，當中又以科龍較平，但純睇人氣，則以海爾最旺場，成交有2.4億元，建議大家可揀隻心水家電股順勢炒轉，但應將止蝕位放在周三開市起步位，以防萬一。



最後，石油相關股受惠於油價周二曾升逾2%，但要留意即使中美貿戰有好結果，但在環球股市漸見弱勢下，相信各國亦唔願意見到油價大升影響經濟增長前景，所以都係唔建議高追。

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