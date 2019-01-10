陳蓓敏：藍籌輪流炒　聯通追落後

鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易談判結束，雖未見細節公布，市場已憧憬會談樂觀。美股道指由月內低位22,686點，累升逾千點，納指欲重試7,000重要關口。面對國內政府停擺，美墨邊境圍牆難行成事，特朗普政府明白需要在談判桌上快快提取甜品，美化其政績，反正兩方會談可作長期角力。



今年開局至今，短短六個交易日恒指波濤洶湧，先跌千點後升千點，周三收報26,462點，於100天線水平徘徊，成交金額終於破千億。市況方面，地產股回軟，金融股接力，電訊巨頭中國移動(00941)半年內第二度探80元關口，中國聯通(00762)有空間追落後。內地股市亦見做好，滬綜指企於2,500點樓上。



受中美貿易戰影響，中國輸入他國問題豬，終爆發非洲豬瘟，禍延23個省，大量豬隻被屠以防蔓延。農業農村部已出指引，中央出獎勵金協助生豬生產業發展。貿易談判結束後，涉及民生貿易的應可先行。



從事生產及銷售豬肉食品的萬洲國際(00288)受豬瘟事件影響，股價已在6元水平橫行達半年之久。在投行看好下，周三見價量齊升，似欲打破橫行區。



集團去年首九個月營業額微增長，估計第4季生鮮豬肉和生豬養殖溢利分別下跌和呈現虧損。基於集團估值吸引，建議低吸，目標價7.03元，止蝕6元。



鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)

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