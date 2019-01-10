林嘉麒：組合拳救市　港股漸露曙光

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，市場近日焦點之一是中美貿易談判，原定兩天的會面結果再延長一天。延長一天是由於意見分歧，還是談得投契也說不定。執筆時，雙方未就會談發表言論，只表示進展不錯。



投資者或會認為，沒有消息就是好消息。事前大家對副部長級官員磋商一直未有太大期望，股指反應不大屬正常，短期靠穩已是好事，要中港股市有新方向，需要其他催化劑，市場有新憧憬，有新主題，投資氣氛才可逆轉。



周三為市場發功的是，國家發改委副主任寧吉喆於受訪時，當中提及今年將制訂出台促進汽車、家電等熱點產品消費的措施，大市氣氛隨即熾熱。



寧吉喆提出汽車市場規模雖然已經接近3,000萬輛，但認為還有潛力，將會支持居民合理消費、綠色消費、升級消費。他認為汽車已經從城市進入鄉村，現在也在考慮制訂這個相關政策，鼓勵農民消費。在市場看到吉利汽車(00175)去年銷情大叫分析員失望之際，市場人士認為內地汽車銷售現正步入寒冬。



不過，官員對汽車市場仍具潛力的看法，連同國家正考慮汽車下鄉的新政，形成了強調的反差，增加了市場整體信心。



另一方面，發改委今年還將新出台完善住房租賃、家政服務、養老、託兒的配套政策；支持文化、體育等社會領域投資；同時增加低收入群體的收入，擴大中等收入群體，增強居民的消費能力。消息令內需股周三全線回升，汽車、家電及食品等板塊吸引不少資金流入，相信短線走勢仍可向好。



另外，亦提及今年將實施第二批外商投資重大專案，包括新能源汽車、新能源電池等等板塊。至於早前強勢的基建股，仍是投資首選。近月國家發改委密集批覆多個電網、高速鐵路、機場等重大項目和城市軌道交通規劃。



據媒體統計，總投資規模超過9,300億元(人民幣‧下同)。年初首周兩個規劃已涉資3700多億元，規模上屬於近年少見。相信是與人大常委會議已授權國務院提前下達2019年地方政府新增一般債務限額5,800億元、新增專項債務限額8,100億元，合計1.39萬億元有關。



未來經濟或許不會單單因為發改委正準備的政策而輕易逆轉，始終外部環境複雜，經濟仍面臨下行壓力，惟相信在更多救市組合拳推出後，冬天自然會過去，入市時機亦指日可待。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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