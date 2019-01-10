金曹：信心未復　挾淡居多

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示，受到三個利好消息刺激，周三恒指曾升至26,597點，升幅高達722點，尾市回至26,462點收市，也有586點升幅。不過，這三個所謂利好消息，似乎並不是很實在，估計主要是27,000點樓上部署淡倉的大戶先行平倉為主。



第一個利好消息是美國總統特朗普貼文，只有簡單7個字：Talks with China are going very well！意思是中美貿易談判進展很好，暗示談判應有令美國人感到滿意的協議。問題是，中國是否會滿意協議？



要記得去年5月中美會談時，中國已有提議滿足美國三個要求，避免貿易戰，包括增加購買美國糧食、能源，減少美國貿易赤字；加強保護知識產權以及逐步開放中國市場、包括保險、證券、汽車製造等。



然而，特朗普隨後卻反口，結果推出沒有贏家的關稅。有外媒指，由於美股下跌，今次特朗普希望透過貿易會談的好消息沖喜。但可惜，美國國同為了墨西哥圍牆的50億美元撥款，弄致美國政府一年出現三次停擺。



從期權部署看，見活躍Call仍是在26,600至27,000點之間，表示主力認為恒指或會高於26,600點、但在27,000點的沽壓會相當大。



第二個利好消息是，人民銀行降準1個百分點釋放流動性，估計會釋放1.5萬億元人民幣流動性。不過，這個動作可能是用作應付農曆新年的資金需求、以及避免銀行貸款出現大量違約。由於去年12月財新製造業PMI指數跌至49.7，已低於50榮枯線，觀察以往經驗，如去年10月降準後，對股市短期刺激作用有限。



事實上，在降準公告及隨後的「央行解讀」中，更一再強調今次為定向調控，並非大水漫灌，穩健的貨幣政策沒有改變。期權Put仍是維持在25,000至25,600點，表示恒指仍有機會測試25,600點。現時等價期權26,400點是1,000點，即一月初急升之後要見27,400點相對困難，而回落幅度也大約1,000點，到25,400點應有支持。



第三個利好消息是突然有消息指「央行要直接入市買A股」，眾機構人士紛紛表示「不可思議」。接近央行人士表示，沒有聽說有這樣的計劃，這不太現實，法律上也不支持。按照目前的央行做法，央行作為執行貨幣政策，可以運用的貨幣政策工具中包括：「在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯。」但不包括購買股票。估計是市場為挾淡倉放風，也表示市場信心嚴重不足，升勢要靠消息支撐，後市仍會反覆。



不過，部分股票的確非常超賣，例如石藥集團(01093)大股東持續在市場吸納，最近一次成本是11.3元，大概20倍市盈率，為近幾年估值下限，定10.5元止蝕，目標看13元。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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