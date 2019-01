金曹：信心未復　挾淡居多

期權及程式交易專家金曹在東方產經「專家點評」專欄表示,受到三個利好消息刺激,周三恒指曾升至26,597點,升幅高達722點,尾市回至26,462點收市,也有586點升幅。不過,這三個所謂利好消息,似乎並不是很實在,估計主要是27,000點樓上部署淡倉的大戶先行平倉為主。



第一個利好消息是美國總統特朗普貼文,只有簡單7個字:Talks with China are going very well!意思是中美貿易談判進展很好,暗示談判應有令美國人感到滿意的協議。問題是,中國是否會滿意協議?



要記得去年5月中美會談時,中國已有提議滿足美國三個要求,避免貿易戰,包括增加購買美國糧食、能源,減少美國貿易赤字;加強保護知識產權以及逐步開放中國市場、包括保險、證券、汽車製造等。



然而,特朗普隨後卻反口,結果推出沒有贏家的關稅。有外媒指,由於美股下跌,今次特朗普希望透過貿易會談的好消息沖喜。但可惜,美國國同為了墨西哥圍牆的50億美元撥款,弄致美國政府一年出現三次停擺。



從期權部署看,見活躍Call仍是在26,600至27,000點之間,表示主力認為恒指或會高於26,600點、但在27,000點的沽壓會相當大。



第二個利好消息是,人民銀行降準1個百分點釋放流動性,估計會釋放1.5萬億元人民幣流動性。不過,這個動作可能是用作應付農曆新年的資金需求、以及避免銀行貸款出現大量違約。由於去年12月財新製造業PMI指數跌至49.7,已低於50榮枯線,觀察以往經驗,如去年10月降準後,對股市短期刺激作用有限。



事實上,在降準公告及隨後的「央行解讀」中,更一再強調今次為定向調控,並非大水漫灌,穩健的貨幣政策沒有改變。期權Put仍是維持在25,000至25,600點,表示恒指仍有機會測試25,600點。現時等價期權26,400點是1,000點,即一月初急升之後要見27,400點相對困難,而回落幅度也大約1,000點,到25,400點應有支持。



第三個利好消息是突然有消息指「央行要直接入市買A股」,眾機構人士紛紛表示「不可思議」。接近央行人士表示,沒有聽說有這樣的計劃,這不太現實,法律上也不支持。按照目前的央行做法,央行作為執行貨幣政策,可以運用的貨幣政策工具中包括:「在公開市場上買賣國債、其他政府債券和金融債券及外匯。」但不包括購買股票。估計是市場為挾淡倉放風,也表示市場信心嚴重不足,升勢要靠消息支撐,後市仍會反覆。



不過,部分股票的確非常超賣,例如石藥集團(01093)大股東持續在市場吸納,最近一次成本是11.3元,大概20倍市盈率,為近幾年估值下限,定10.5元止蝕,目標看13元。



期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

