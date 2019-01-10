楊俊文：美元轉弱　歐日股市受惠

勝利證券資產管理部基金經理楊俊文在東方產經「專家點評」專欄表示，中美貿易戰現曙光，且預期聯儲局今年減少或減慢加息幅度及次數，加上內地減存款準備金率、保內房、谷內需等多重利好消息推動，全球股市於2019年開始變得易升難跌。除了貿易戰是預期事件之外，其餘皆為客觀事件，基本因素有實質改善。



美國十年期國債孳息率由高位近3.3厘大幅回落至近期2.7厘水平，主要反映聯儲局加息預期由四次0.25厘減至兩次甚至一次，此舉最終影響了股市市盈率及美匯指數。



現時盈富基金(02800)與美債的合理差距是0.8至1.2厘之間。在26,500點盈富是3.5厘，與美債2.7厘有0.8厘的差距，意味如果美債息不跌，恒指現水平達估值上限，即偏貴水平。



美元方面，聯儲局減少加息，美匯指數必然回吐，由高位97回至95似乎只是一個開端。同時，美元弱勢，相對其他貨幣便會攀升，日圓早前由114急升至104已是一個預警。美元轉弱會利好非美元計價股市，即歐洲及日本等，而非香港。



此外，內地不停放水，人民幣息口愈跌愈有，人民幣近日轉強只是氣氛帶動，基本因素絕對差上加差，不利中港股市。



勝利證券資產管理部基金經理 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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