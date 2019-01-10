鄧澤堂：吉汽基本面確認轉弱

致富證券資產管理部董事鄧澤堂在東方產經「專家點評」專欄表示，中美兩國貿易代表本周於北京展開貿易談判，消息稱，雙方分歧已有所收窄，而美國能源部助理副部長溫貝里向記者表示，雙方兩日來的談判進展良好，並展開第三日非預設的談判。



同時，美國總統特朗普亦在社交網站貼文指，兩國談判進展良好，消息帶動恒指向上抽升至26,500點水平。



不過，兩國關鍵問題的討論能否有成效，仍未可知。筆者估計後市仍有機會要再下試25,200點以下水平。而且，投資者在此時面對的政治風險很大，建議如果是作短線部署，不妨先行獲利，又或減輕注碼，亦可部署對沖倉位，以減低外圍政治風險帶來的波動。



股份方向，基於市場風險大，筆者傾向建議減持，或做淡弱勢股份。吉利汽車(00175)去年全年銷售未能達標，部分大行隨即唱淡，令吉汽一度單日急瀉11%。集團基本面轉弱，加上技術上12元以上蟹貨積聚，料大幅反彈重回其上機會不大，建議看淡，目標下望9.8元。



致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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