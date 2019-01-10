時富：萬科企業候調整買入

時富財富管理部在東方產經「專家點評」專欄表示，萬科企業(02202)公布了一系列穩固的季度業績，其中去年第3季度淨利潤按年增長28%，以及利潤率持續上升(毛利率按年升6.1個百分點至34.7%，淨利潤率升0.7個百分點至9.3%)。憑藉其低負債率、深圳地鐵支持以及新開工率強勁，我們認為萬科將在市場整合期間繼續保持領先地位。



由於內地房地產市場放緩和流動性緊縮，萬科的低負債率和融資成本可為2019年提高槓桿率提供空間，而其他同業則可能被迫去槓桿化。我們見到去年首九個月其他開發商在土地收購方面更為謹慎，相反萬科更為活躍，土地收購支出達到2,368億元人民幣，按年增長24.2%。深圳地鐵作為萬科的第一大股東，我們認為萬科在深圳亦坐擁豐富可靠的優質土地管道。



此外，強勁的新開工率將成萬科的收入增長動力。去年首九個月新開工及完工建築面積分別增長40.4%及36.8%，至3,649萬及1,555萬平方米。萬科新開工項目需六至九個月的時間轉化為開售，因此，我們認為公司在2019年經濟放緩的情況下或不會失去動力。



憑藉萬科的高資產周轉率及一、二線城市的布局，就算其負債率相對同行較低，仍然能夠實現更高的股東回報率。



另外，寶能完成出售旗下9項資產管理計劃所持有的萬科股份後，近期內不太可能再出售其萬科股權，我們認為現時大部分負面因素已反映於股價。投資者可候調整時買入，作中線投資。

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