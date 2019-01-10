有線寬頻供股計劃遭否決

有線寬頻(01097)供股「抽水」計劃遭小股東否決。公司於1月9日公布股東大會投票表決結果，在有份投票的股份中，有58.05%反對供股，僅41.95%贊成。由於供股方案獲得少於50%贊成票，故公司將不會進行供股。



有線表示，儘管不會進行供股，惟公司業務仍不會受到影響，公司將考慮及比較其他財務方案集資，期望可以繼續支持及進行業務改革。另外，大股東永升(亞洲)同樣表態，重申對其業務前景充滿信心，而公司目前財政穩健，將會全力支持公司發展。



易主僅一年多的有線，於去年11月宣布供股，計劃以1供1形式，每股供股價0.109元，發行不少於62.06億及不多於63.45億股供股股份，佔擴大後已發行股本約50%，集資最多6.91億元，主要用作資本支出、向獨立第三方外購節目及一般營運用途。



根據有線寬頻去年底的公告，新世界發展(00017)主席鄭家純及該公司主席邱達昌為首的永升(亞洲)已承諾供股並負責包銷。永升(亞洲)現時持有公司約43.2%股份。

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