溫灼培：中印央行增持助推升金價

恒生銀行首席市場策略員溫灼培在東方產經「專家點評」專欄表示，周一中國人民銀行公布，截至去年12月底其黃金儲備量達至5,956萬安士，較前值增加32萬安士（約9.07噸）。這是自2016年10月以來，中國首度增加黃金儲備。



無獨有偶，國基會本周同時公布，印度去年11月增持了6.54噸黃金，使其整體黃金儲備數量達至598.59噸。事實上，根據世界黃金協會（WGC）數字顯示，於去年首十一個月，全球中央銀行合共增加了480噸黃金儲備，是過去三年來最大增幅。WGC認為，歐元及人民幣相繼有意挑戰美元領導地位，是令到各國中央銀行轉向增持黃金儲備，以分散風險有關。



至於近期金價上升，不排除與全球中央銀行大舉增持黃金有關。至於金價後向走勢，仍需觀察中美貿易談判的結果，以及英國國會就首相文翠珊的脫歐方案表決情況等以作衡量。



有一點必須理解，黃金有着一半需求用於首飾，而中國是全球最大黃金需求國，惟當中國經濟強，內地消費者有能力買金，金價才具上升能力。筆者料金價龐大阻力位於1,300美元，支持1,240美元。

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