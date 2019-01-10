東方日報B2：港股連升4日　累彈千四點

美國官員形容新一輪中美貿易談判進展順利，港股連續4個交易日上揚，恒生指數周三(1月9日)再漲586點，重越26,000點關，收報26,462點。儘管過去4日恒指累漲1,397點，港股市值更累積反彈逾1.33萬億元，重越30萬億元關，惟券商對後市依然審慎，指企業盈利增長難望短期內重返中美爆發貿易戰前水平，建議投資者趁反彈沽貨。



恒指周三開市上漲361點後，最多曾漲721點，高見26,597點，可惜高位現獲利沽盤。國企指數最多曾漲293點，高見10,427點，收市漲224點，報10,358點。



港股總成交高達1,129億元，為超過1個月來最多。沽空額亦急增六成至172.71億元，沽空比率15.32%。其中，騰訊控股(00700)沽空額達23.04億元，連續7個交易日居沽空金額榜首位，累積沽空額達99.29億元。



全日有1,114隻股份升，多隻貿易戰概念股做好，瑞聲科技(02018)漲6.41%，創科實業(00669)及敏華控股(01999)各漲4.36%及3.33%。「北水」伺機沽貨，港股通(滬)及港股通(深)分別淨沽出5.07億元及4,240萬元。



茂宸期貨第一副總裁丁世民表示，今次中美雙方只是派出副部級官員進行會談，可達成的協議不多，而且在解決知識產權及補貼等問題上，可說是「十畫未有一撇」。今次磋商只是有少許進展，暫時不會再惡化而已，不代表貿易戰已經解決。



他又說，港股已經連續4日做好，預期已經到位，反而早前中國人民銀行宣布全面調低金融機構存款準備金率，憂慮這意味中國經濟數據會很差。此外，近期港元拆息回落，令到港匯偏軟，若資金流走，即使美國不加息，香港銀行可能都要被迫加，不排除恒指有機會回落至「降準」前的低位24,900點。



展望下半年，他態度更審慎，直言全球經濟已陸續出現衰退信號，而且回顧過去美國13次加息周期，有10次都是「衰收尾」，導致經濟衰退出現，因此預期下半年最壞情況，恒指或要下試16,000點。



中投傲揚基金經理溫鋼城稱，恒指漲至26,500到27,000點已到位，即使港股成交破千億元，惟近期成交增往往是回吐的「詛咒」。他建議投資者吸納地產、公用、黃金及5G概念等防守股份，雖然汽車及家電股受惠發改委促進消費的言論，惟投資者宜趁反彈沽貨。



建銀國際研究部董事總經理兼聯席主管蘇國堅表示，美國聯儲局放慢加息步伐、人行全面「降準」、中美貿易談判達成階段性協議等利好因素，已經逐漸被消化，「之後無嘢可以憧憬」，周三資金已經開始獲利沽貨。



觀乎蘋果公司(Apple Inc.)這種跨國巨企亦要下調收入預測，他認為這是重要警號，之後市場恐繼續調低上市公司盈利預測，對股市形成新一輪壓力。



他又稱，現時恒指於26,500點已經遇阻力，跌穿2018年低位的風險依然存在，不建議投資者高追，現時只有公用股可看高一線。



悠誠資產管理首席投資總監陳炳強表示，中美繼續「有得傾」，恒指或可望上試27,000點樓上，惟高位或有獲利盤。即使中美可達成若干貿易協議，但相信外商依然會將部分內地生產線轉移至東南亞。



恒指周三升586點，但港股美國預託證券(ADR)周三早段個別發展，滙豐控股(00005)報64.98元，較港低0.52元；騰訊報328.11元，高0.51元，相當於恒指跌91點。

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