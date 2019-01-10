【名家筆陣】易憲容：今年人民幣匯率更難測

青島大學經濟學院教授易憲容在東方產經專欄《名家筆陣》中指出，人民幣匯率是市場十分關注的焦點。2018年年初人民幣兌美元不斷地升值，到四月開始則突然持續貶值。可以說，這場由中美貿易戰引發的人民幣匯率持續貶值，如果不是政府刻意控制，人民幣兌美元的匯率肯定貶值幅度不止於5%，而是會更大。



人民幣兌美元貶值，自然會影響中國外匯儲備增長。國家外匯管理局1月7日公布的最新數據顯示，截至2018年12月底止，中國外儲為30,727.12億美元，較11月增長110.15億美元，這是外儲連續兩個月實現增長。



若與2017年底的31,399.49億美元相比，去年中國外儲縮水了672.37億美元。當然，這與同樣遭遇較大貶值預期的2015年和2016年相比，外儲縮水的規模收窄。2015年和2016年，中國外儲分別縮水了5,127億美元和3,198.44億美元。



去年中國外儲減少，主要與人民幣兌美元的匯率貶值有關。中國外儲在去年2月減少269.75億美元，就此結束了之前的連續12個月增長。在人民幣兌美元持續貶值的背景下，中國外儲雖然在2018年6、7月意外實現兩連升，但從去年8月開始連續三個月縮水，且縮水幅度逐漸擴大，到11月才重拾升勢。



現在的問題是，2019年中國外儲這種減少的格局會不會繼續？這可能總體上會與中美貿易談判的結果有關，與中國經濟增長態勢及全球各國經濟表現有關。如果中美貿易戰談判能夠在2月底有結果，或整個中美貿易戰的局面會有所緩和，那麼人民幣匯率的貶值就可能會結束。



隨着人民幣匯率的穩定，中國外儲又會步入持續增長之道。但是，這場貿易戰談判是否能有進展，是相當不確定性，特別是美國總統特朗普，他是全球金融市場不確定性的根源。所以，對於中美貿易戰是否能夠成功和解，我們不應該有過高的期望。如果是這樣，人民幣匯率貶值概率會比較高。



還有，2019年人民幣兌美元匯率決定因素是美國貨幣政策正常化的問題。因為，就最近聯儲局主席鮑威爾的表態來看，今年聯儲局貨幣政策變得比較不確定。這不僅在於美國經濟形勢可能不會如一八年那樣的好，更有人分析今年美國經濟可能出現全面增長放緩，而且還在於特朗普不斷增加對聯儲局壓力，使得今年聯儲局的定力可能會亂。



聯儲局的幣策是繼續加息還是突然轉向，具相當不確定性。如幣策繼續正常化，那麼美元的強勢還會繼續，人民幣貶值是大概率事件。如若聯儲局的貨幣政策突然改變，或是停止加息，或是突然轉向減息，那麼美元強勢可能結束。在這種情況下，人民幣就可能重新轉向升值，而這一切都得走一步看一步，是相當不確定的。



人民幣兌美元的走勢還與今年中國實體經濟增長趨勢有關。就目前情況來看，由於受中美貿易戰影響與衝擊，經濟內部許多問題正在顯現，當前中國經濟增長下行的壓力會愈來愈大。尤其是當中國經濟發達的東南沿海由於受中美貿戰影響正遭受重創，企業倒閉增多、工人失業嚴重時，中國經濟增長下行的壓力會愈來愈大。在這種情況下，政府救經濟的不少政策都可能導致人民幣匯率進一步貶值。



可以說，除非政府過度採取人為的手段與工具來持續人民幣匯率的穩定，否則2019年人民幣的匯率波動會較大，因為今年影響人民幣匯率波動的不確定性因素太多，而人民幣匯率過度波動，甚至於貶值，不僅會影響中國外儲持有量，也會嚴重影響人民幣國際化的進程，影響中國的金融市場。對此，投資者要密切關注。



易憲容

青島大學經濟學院教授，當代內地著名經濟學者，原中國社科院金融研究所金融發展室主任，以敢言著稱，有「房地產平民代言人」的稱號。易氏擁有上海華東師範大學碩士、中國社會科學院研究生院經濟學博士學位。

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