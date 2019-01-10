黃栢寧：澳元或維持區間上落

花旗銀行投資策略及環球財富策劃主管黃栢寧在東方產經「專家點評」專欄表示，聯儲局主席鮑威爾上周表示，對加息會保持耐心，必要時政策立場會作出重大改變，以支持經濟。其鴿派言論近日繼續困擾美元，美元回落，一眾主流貨幣反彈，當中澳元兌美元近期回升至0.7150左右水平。



貨幣政策方面，鮑威爾的鴿派言論或繼續利淡美元，利好澳元。雖然3月份聯儲局或仍會加息，但加息時間被推遲和今年加息次數少於兩次的風險正在上升。這或利淡美元，低位可望支持澳元。



但要留意，澳洲央行或待至2020年第3季才開始加息，加息時間較遲或限制澳元上升空間。再加上環球經濟面對中美貿易談判、英國脫歐、中國經濟放緩等不明朗因素，市場波動性或繼續增加，有機會限制澳元表現。



技術上，澳元兌美元的相對強弱指數已由超賣水平回升至中性水平，下跌空間或有限，短期先行於0.6828至0.7394區間上落。

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