鄔必偉：Uber近萬億估值太離地

富途證券國際(香港)鄔必偉在東方產經「名家筆陣」專欄表示，日前有消息稱，全球最大的網約車Uber將於今年上市，估值可能去到1,200億美元(約9,360億港元)。在筆者來看，這純粹是天方夜譚。



在2017年6月，隨着Uber創始人的出局，當時估值近700億美元的Uber出現了一系列內鬥、外鬥的事情。到2018年初，軟銀以450億美元估值向Uber注資了12.5億美元，在2018年9月，豐田入股Uber，當時的估值是760億美元。



之後，實際全球科技股都出現了見頂回落、暴跌向下的走勢，美國的FAANG和中國的BAT都不能幸免，平均跌幅都達到了30%以上。蘋果公司更是從2018年8月一萬億美元市值跌到了現在的6,700億美元。也就是說，可以類比的科技公司的龍頭都平均下跌了30%以上，而Uber非但估值不下降，甚至還要上漲近60%，這是肯定不現實的。因為對於二級市場的投資者來說，如果真這樣，與其買Uber，不如買其他龍頭股票呢！



同樣地，我們看一下Uber在中國的競爭對手滴滴的估值。2018年初也傳出了滴滴希望上市的消息，當時公司的估值是600億美元，而隨着去年一系列安全事故的出現，滴滴放慢了他的業務擴張節奏，轉而把重點放在安全上面，這樣就使得大家對於滴滴之後的盈利模式發生了很大的懷疑。於是，滴滴的估值也出現了大幅的下降。



據說，現在有人按300億美元的估值在出售滴滴的舊股，如果真是這樣，那Uber上市就是四倍於滴滴，這是無論如何站不住的。畢竟在中國，Uber最終是幹不過滴滴給擠出去的。而且，雖然Uber是面向全球市場，但滴滴面向擁有15億人口的中國市場也是有高度確定性的。所以，Uber想以滴滴四倍的價格上市，這肯定不可能。



目前，科技股普遍進入技術性熊市，大家對於概念關注的少，而對於真實盈利關注的多，無論Uber還是滴滴，當下都沒有令人信服的商業模式和盈利能力，所以，筆者認為，Uber不可能以1,200億美元的估值上市，至於是否能上市，要看到時的市場情況。



富途證券國際(香港) 鄔必偉(作者為註冊持牌人士，本人並無持有上述股票)

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