歐股收市上漲　半導體股普遍做好

歐洲股市收市做好。英國富時100指數收報6,906點，升45點或0.66%；法國CAC指數收報4,813點，升40點或0.84%；德國DAX指數收報10,893點，升89點1或0.83%。



個股方面，英國時裝品牌Ted Baker公布在聖誕前後期間銷售額上升12.2%，其股價收市急漲逾31%。



美國消費電子展(CES 2019)周一(1月8日)開幕，CPU晶片生產商英特爾(Intel)、顯示卡生產商英偉達(Nvidia)等亦展出其新產品。半導體板塊成本周市場焦點，德國Siltronic、意法半導體齊升逾半成。

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