史上最貴離婚！貝索斯妻或分得近700億美元

全球首富、全球電商「一哥」亞馬遜(Amazon)行政總裁貝索斯在社交媒體留言，與其妻子MacKenzie宣布離婚，結束長達25年的婚姻關係。



貝索斯說：「我們希望讓人們意識到彼此生活中的進展。正如我們的家人和親密朋友所知，經過長時間的愛心探索和分居後，我們決定離婚，並繼續作為朋友共同生活。」



外媒報道，截至周三，貝索斯的身家多達1,370億美元(約1.06萬億港元)，當中包括接近8,000萬股亞馬遜股票，約佔該公司的股權近16%。



如果雙方沒有簽定任何離婚協議，根據貝索斯居住的華盛頓州法例，兩人將平分婚後累積的財富，即MacKenzie有可能獲得高達685億美元。



有離婚律師表示，MacKenzie很可能希望家庭財富繼續增長，這很大關鍵在於貝索斯繼續對亞馬遜的控制，因此相信她不會要求貝索斯出售或攤分所持的亞馬遜股票。

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