兩名聯儲「鷹派」官員料今年美國加息至少兩次

多名美國聯儲局官員周三發表講話，他們普遍認為貨幣政策應等待更多數據，當中部分鷹派官員支持今年加息至少兩次。



波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，聯儲局在調整貨幣政策之前可能耐心等待更多明確的數據，而如果經濟前景符合預期，該局今年兩次加息的預測可能是正確的。



至於芝加哥聯儲銀行行長埃文斯則較為鷹派，指如果情況符合預期，仍然預計2019年將加息3次。



不過，有「鴿王」稱號的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德發出警告指，若聯儲局進一步加息，將會令美國經濟陷入衰退。



另外，聯儲局同日公布去年12月的議息會議紀錄，指許多聯儲局官員認為，由於通脹壓力減弱，聯儲局在進一步收緊貨幣政策可以「保持耐性」，並指考慮到近期市場波動及經濟增長憂慮，未來貨幣政策不確定性趨增。

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