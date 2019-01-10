美股收市：道指漲91點　科技股續回升

中美副部級貿易談判已經結束，雖然市場仍在等待官方聲明，但股市已經反映相關利好刺激，美股三大指數收市做好。道指收報23,879點，升91點或0.39%；標指收報2,584點，升10點或0.41%；納指收報6,957點，升60點或0.87%。



大型科技股繼續回升，蘋果公司及微軟分別升1.7%和1.43%，均為表現最好的道指成分股；國際油價上漲帶動油股反彈，雪佛龍收漲1.35%；埃克森美孚則升0.5%。



美國聯儲局公布去年12月的議息會議紀錄，指許多聯儲局官員認為，由於通脹壓力減弱，聯儲局在進一步收緊貨幣政策可以「保持耐性」，並指考慮到近期市場波動及經濟增長憂慮，未來貨幣政策不確定性趨增。



有「鴿王」稱號的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德發出最新警告，若聯儲局進一步加息，將會令美國經濟陷入衰退。



另有兩名聯儲局官員預期今年加息2至3次。波士頓聯儲銀行行長羅森格倫表示，聯儲局在調整貨幣政策之前可能耐心等待更多明確的數據，而如果經濟前景符合預期，該局今年兩次加息的預測可能是正確的。



至於芝加哥聯儲銀行行長埃文斯則較為鷹派，指如果情況符合預期，仍然預計2019年將加息3次。

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