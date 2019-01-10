【市前重點睇】油價急漲5%　CNH升至6.80

●亞洲市美匯指數跌至95.2水平，圓匯升上108.2；歐元兌美元升至1.154；英鎊報1.279。港匯企7.837。人民幣大升，CNH漲至6.80。金價漲至1,292美元；油價隔夜急漲約5%，並由高位累漲逾20%進入技術性牛市；布油突破60關，最新企報61.4美元，紐油企52.1美元。中國將公布12月CPI和PPI。道指期貨微跌。



●美國總統特朗普與民主黨針對政府停擺的談判破裂，白宮發布聲明威脅會否決眾議院本周計劃通過的4項撥款法案。



-特朗普稱，如果不能與民主黨達成協議，將以其他方式建設邊境牆。

-白宮新聞秘書桑德斯表示，特朗普政府仍在考慮宣布全國緊急狀態選項。



●中美貿易談判結束，中國官媒指將於今日上午發布有關貿易談判的消息。

-特朗普政府稱，中國承諾採購更多的美國農產品、能源和制成品。

-美國貿 易代表辦公室：中美討論了「公平、互惠與平衡」的貿易關係。



●道指收報23,879點，升91點；標指收報2,584點，升10點；納指收報6,957點，升60點。http://bit.ly/2QBkUUz



●美國10年期國債孳息率下跌1.8點子，報2.7100%。



●美國國債拍賣需求急劇下降。據彭博數據，財政部去年發行的2.4萬億美元中長期債券中，投標倍數僅2.6倍，比2008年以來的任何一年都要低。



●港股ADR指數收報26,546點，升84點。http://bit.ly/2QBkJZp



●聯儲局公布議息會議紀錄顯示，許多聯儲局官員認為收緊貨幣政策可以「保持耐性」。http://bit.ly/2ACC2US



●紐約期油收報每桶52.36美元，升5.18%，連升8日，並自去年12月低位累漲逾兩成，技術上進入牛市。布蘭特期油收報每桶61.44美元，升4.63%。http://bit.ly/2Fhe2KT



●紐約期金收報每安士1,292美元，升6.1美元或0.5%。http://bit.ly/2D01bKF



●英國富時100指數收報6,906點，升45點；法國CAC指數收報4,813點，升40點；德國DAX指數收報10,893點，升89點。http://bit.ly/2M2iHAW



●中國官媒周三晚宣布推出小企業減稅與信貸支持方案，預計未來3年每年可為小微企業減負2,000億元人民幣，1月1日起實施。



●人行行長易綱：中國M2增速應與名義GDP大體匹配，1月下旬實施首次定向中期借貸便利(TMLF)操作。



●英國首相發言人：如果下周在議會輸掉脫歐協議的投票，首相文翠珊將會「迅速」回應。



●加拿大央行維持利率在1.75%不變，稱經濟放緩是暫時的，繼續預期利率需要升至中性區間。



●歐元區11月失業率10年來首度跌穿8%，顯示增長放緩尚未拖累就業市場。



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http://bit.ly/2FornzZ



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