彩客化學回購股份　股價曾飆59%

彩客化學(01986)回購逾346萬股，股價一度炒高59%，高見1.91港元；成交逾2,400萬股，涉及4,000萬元。





【08:13】彩客化學回購逾346萬股

彩客化學公布，由2018年12月13日至2019年1月9日，分別以每股最高價5.62港元及最低價4元，購回總共346.05萬股股份，涉及總額約1,776.175萬元，相當於加權平均購買價約每股5.13元。



購回股份不會導致公眾人士持有之股份數目低於聯交所證券上市規則規定之相關最低百分比。公司將注銷已購回的股份。



另外，公司董事會已知悉股份近日交易價格下跌。經合理查詢後，公司指，集團營運正常且管理層團隊對公司之未來前景充滿信心；及董事會並沒有知悉導致價格波動的任何具體原因，或須予披露的內幕消息。



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