亞洲股市：日股跌逾百點　花王挫3%

美股收升，亞洲股市下跌。日本12月外匯儲備增至12,709.7億美元，前值為12,583億美元。



日本日經225指數早段跌165點或0.8%，報20,266點。板塊方面，金融及原材料股齊跌1%，地產股跌0.8%。個股方面，富士電機、花王及東海碳素均挫3%。



主要經營鞋類等零售商ABC-Mart股價跌1%；其9個月營業利潤333億日圓，維持全年預測；另計劃將全年股息由每股130日圓，提升至170日圓。



Universal Entertainment計劃回購0.76%股票；股價跌0.2%。



金融控股公司Resona跌0.6%；瑞銀將其評級由「沽售」上調至「中性」。



南韓首爾綜合指數跌2點或0.12%，報2,062點。東部製鋼挫近7%，大韓航空及K-Top不動產投資信託皆跌逾2%，三星電子則升0.25%。



澳洲悉尼普通股指數跌1點或0.02%，報5,836點。板塊方面，原材料股跌0.8%，金融股跌0.1%。個股中，必和必拓跌4%，Energy World跌3.5%。



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