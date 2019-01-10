美眾議院議長指「這個總統很任性」　惠譽警告可能降評級

美國總統特朗普憤然離開白宮與國會領導人周三召開的會議；針對政府停擺的談判以破裂告終。特朗普指，築建邊境牆對他2020年的競選連任至關重要，如果不能與民主黨達成協議，將以其他方式築牆；形容會議是「浪費時間」，並指摘眾議院議長佩洛西和參議院少數黨領袖舒默不願意談判。



佩洛西稱，總統在會議上憤然離場，「作為美國總統這很任性」；特朗普的談判方式「很可悲」。



白宮新聞秘書桑德斯表示，特朗普政府仍在考慮宣布全國緊急狀態選項。



目前政府部分停擺已經持續19天。民主黨人表示在總統同意重新開放政府前他們不會談判。



而政府停擺的緊張局勢正在加劇，影響已廣泛體現。美國食品藥品管理局表示，政府停擺將阻止其進行一些常規的食品安全檢查；機場正在為營運中斷做準備，因為愈來愈多檢查人員請病假；聯邦承包商每天面臨超過2億美元的收入損失或延遲。周五將有大約80萬名聯邦工作人員領不到薪水。



就美國政府停擺，穆迪指，美國3月1日債務上限截止日期逼近，但這並不意味美國會被降級或調整展望。債務上限和評級的主要風險，是出現技術性違約，這可能在3月1日之後幾個月發生，如果美國財政部真的用盡特別措施，現金用完，確實在技術上錯過了債務兌付，進入技術性違約，穆迪將不得不降級。



但穆迪補充，重要的是要知道違約的預期損失，及預計政府最終會全額還債。穆迪目前對美國為「Aaa，展望穩定」的最高評級。



另一評級機構惠譽周三則警告，可能調降美國「AAA」主權評級。



加拿大皇家銀行表示，美國財政部或許能夠將債務上限截止期推遲到8月份。



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