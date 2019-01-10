美國銀行家協會料今年GDP升2.1%　聯儲局加息兩次

美國銀行家協會經濟顧問委員會周三(9日)發布預測，隨着減稅和政府開支提振效應淡出，美國2019年經濟增速將減緩至2.1%，2020年進一步減緩至1.7%。2019年GDP增長預期基於4季度按年增幅，彭博調查預期中值是2.3%。



該委員會並預計，美國經濟今年和2020年陷入衰退的機率分別為20%和35%，對經濟構成威脅的因素包括貿易緊張局勢、油價下跌以及政府部分停擺局面進一步延續；工資和利率升勢或使企業利潤受壓。



同時預期，聯儲局今年會加息兩次，每次幅度25個基點，聯邦基金利率上限到年底將達到3%；2019年和2020年PCE價格指數漲幅料將分別為1.8%和2%；就業增長勢頭將保持強勁，到年底失業率將降至3.5%。







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