外匯攻略︰法興料澳元有望一洗頽勢

法國興業銀行策略師報告指，過去1年，中國經濟增長放緩和貿易擔憂，拖累了澳元走勢，上周跌至接近10年來最低水平；如果中國擔憂減弱，並且中國表示今年要採取積極的財政政策，形勢可能即將發生轉變，被低估的澳元或將出現相當大的反彈。



報告指，澳元的命運與人民幣密切相關，因為中國是澳洲最大貿易伙伴，兩國經濟聯繫密切，另外澳元被統治者作為投資人民幣替代品；澳洲與美國利差擴大也壓制了澳元。而最近的言論表明，2019年聯儲局可能會採取更靈活的貨幣政策操作。



在這種環境下，法興建議通過買入執行價1.5750的兩個月期歐元兌澳元常規看跌期權來應對澳元的潛在上漲。周三歐元兌澳元在1.5980附近。





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