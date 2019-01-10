港股先跌後升　騰訊靠穩　醫藥股炒上

港股早段跌250點後反覆回升，恒生指數曾漲103點，高見26,565點；中午收報26,559點，升97點或0.37%，波幅353點。國企指數半日收報10,405點，升47點或0.46%，主板成交549億港元。



低殘板塊輪住炒，今早到醫藥股。石藥集團飆近9%；中國生物製藥升8.3%，是表現最佳兩隻藍籌。藥明生物升逾6%；中國中藥升逾5%；金斯瑞、復星醫藥及華潤醫藥升逾4%。



重磅股個別發展，騰訊開市高見329元後倒跌，中午收報328.6元，升0.3%。友邦保險升0.7%；中國平安升2.5%。滙豐控股及中國移動跌0.6%及1%；建設銀行跌0.1%。





【10:41】港股回吐 騰訊倒跌 車股續彈

中國商務部表示中美貿易磋商在主要問題奠定基礎，港股跌幅一度擴至250點，恒生指數低見26,212點；暫跌過百點，於26,300水平徘徊。國企指數跌逾50點，主板成交340億港元。



騰訊倒跌0.8%；滙豐控股跌1.2%；中國移動跌1.6%；工商銀行及建設銀行跌0.9%及1.4%。友邦保險靠穩；油價續升，三桶油漲0.2%至0.5%合力撐市。



其他藍籌股個別發展，石藥集團升6%表現最佳；中國生物製藥亦升2.2%。舜宇光學12月出貨量勝預期，股價漲2.3%。內地豬肉價格下跌，萬洲國際跌1.7%，是表現最差藍籌。



受國策扶持，汽車股繼續反彈，吉利汽車漲近2%；廣汽集團及長城汽車升3%至4%；華晨中國飆逾半成。





【09:21】中移滙豐拖低大市 小米跌穿10元

道指期貨跌近百點，港股開市偏軟。恒生指數低開70點或0.27%，報26,391點；國企指數低開32點或0.32%，報10,325點。



中國移動低開2%；滙豐控股低開1.1%，合共拖低恒指約60點。工商銀行及建設銀行低開1%及0.7%。友邦保險高開1.7%力撐，抵銷恒指40點跌幅。



廣電總局再批出84隻網遊版號，惟騰訊仍榜上無名；該股高開0.4%，報329港元。小米集團低開6.8%報9.63元，跌穿10元再創新低。



其他藍籌股方面，華潤置地低開3.2%表現最差；瑞聲科技低開3%緊隨其後。中國石化高開2.5%，是表現最佳藍籌。長江基建以折讓4.7%作價配售電能實業逾2%股份，兩股低開1%及2.6%。



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