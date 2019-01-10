A股快報：兩市偏軟　中信證券高開7%

內地股市偏軟，滬綜指低開不足1點，報2,543點；深成指低開5點或0.07%，至7,442點；滬深300低開0.99點或0.03%，至3,077點；創業板指數低開0.41點或0.03%，報1,262點。



板塊方面，汽車製造股回軟0.2%，地產股跌0.1%，金融股偏軟；而水泥股靠穩，次新股升0.6%，石油股高開近1%。



中州證券低開0.8%；集團2018下半年計提單項信用減值準備2.16億元人民幣(下同)。



越秀金控擬以不超過134.6億元，向中信證券出售廣州證券100%股權。越秀金控升停板，報8.77元；中信證券高開7%。

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