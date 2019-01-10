油價急跌！中國12月CPI及PPI大幅放緩

國家統計局公布，12月份全國居民消費價格指數(CPI)按年升1.9%，為6個月最低，大幅低於預期的2.1%，前值為2.2%。按月計，CPI與11月份持平。2018年全年CPI升2.1%。



國家統計局城市司高級統計師繩國慶稱，12月CPI回落，其中，食品價格升2.5%，與11月份相同；非食品價格升1.7%，升幅較11月回落0.4個百分點。



在食品中，鮮果、鮮菜、牛肉、羊肉、禽肉、水產品價格均上漲；豬肉和雞蛋價格下跌。在非食品中，居住、教育文化和娛樂、醫療保健價格上漲；汽油和柴油價格轉為下降。



另外，12月份工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升幅更大幅放緩至0.9%，為2016年9月以來最低，低於預期1.6%及前值2.7%。按月計，PPI下降1%。2018年PPI升3.5%。



繩稱，12月PPI降幅11月擴大0.8個百分點。主要行業中，主要降幅擴大的有石油和天然氣開採業，下降12.9%，比11月擴大5.4個百分點；石油、煤炭及其他燃料加工業，下降7.6%，擴大4.3個百分點。



經濟學家指，12月CPI、PPI雙雙低於市場預期，CPI重回1時代，PPI則直接回到0時代。其中，油價回落對CPI非食品下降拉動明顯，油價相關的交通通信是導致CPI同比回落的主要因素。PPI方面，油價亦是導致PPI回落的主要因素。



分析預期，在美國總統特朗普不希望油價上升，以及全球需求疲軟背景下，油價趨勢回落，2019年CPI大概率保持平穩，但PPI持續下行至通縮的可能性很高。這將令2019年中國債券牛市仍將繼續。



從貨幣政策來看，CPI影響貨幣政策寬鬆的可能很低，相反，若PPI轉為通縮，則需要央行加大逆週期調節力度，貨幣政策寬鬆力度或將顯著加大。





－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm