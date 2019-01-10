【即市分析】資金南下冷清　北上轉熱的啟示...

中港股市關係緊密，尤其是自2014年滬港通正式開車之後，互聯互通資金走向，更被視為市場走勢的風向標桿。過去數年，南下資金一直超過北上資金，但呢個趨勢於去年開始有逆轉的迹象。



資料顯示，去年全年滬、深股通的北上資金淨買入約2,942億元人民幣(下同)，按年大增47%；相反南下的港股通則顯得比較冷清，僅有924億元的淨流入，較2017年的3,080億元大降七成。



今年首周港股通資金繼續延續南下冷靜而北上轉熱的趨勢，昨日單日北向資金合共錄得淨流入70億元，創近一月高位，相反南下資金僅淨流入6,200萬元。



顯然，資金持續流入A股市場，並流出港股市場。市場分析認為，主要由於去年末季美股由高位調整，或會直接對港股造成拖累。另外，去年多隻新經濟股如騰訊控股(00700)及小米集團(01810)等風光不再，拖累市場氣氛，亦令港股吸引力大減。



另一方面，A股去年出現明顯調整，滬綜指全年累挫24%，跑輸港股同期的13.6%跌幅，估值已跌至低位，且受內地流動性改善的正面影響，多個板塊的抄底機會浮現，加上A股陸續獲MSCI和富時羅素等國際指數公司納入指數系列，吸引海外基金加速配置。更有分析認為，未來一年A股市場的盈利趨勢或明顯強於港股市場。



A股今年能否跑贏港股，有待時間說明。但可以肯定的是，在內地資金眼中，港股的吸引力已大不如前，亦意味「北水」對港股的影響力正在減弱。缺「水」的情況不改善，只怕港股的投資氣氛亦難有大起色。

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html



