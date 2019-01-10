港股格局：耀才許繹彬料春節前恒指或試27000關

港股連升4天後終斷纜，耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，「成也貿易戰、敗也貿易戰」，現階段的港美市場名符其實政治市，主宰升跌首要視乎中美「傾掂數未」。港美股市近日表現回勇，錄得「四連升」，恒指由上周五至本周三已累升近1,400點，美股4日亦累升近1,200點。今日(周四)稍後雙方料發布聲明，市場已期待傳來好消息。



美國總統特朗普近期在築圍牆事件上頗為焦頭爛額，聯邦政府已停擺多日，更可能持續至3月1日，或由此引發債務上限問題，甚至可能危及美國AAA級的主權評級。特朗普於是試圖使出挽救民心的殺手鐧，近日頻頻出口術，包括不斷於其個人Tweet慷慨洩露中美貿易戰談判進展，甚至明言想雙方協議盡快成事，以及希望聯儲局維持低息環境，目的是重振股市雄風及為美國經濟繼續注入強心劑。



他補充，雖然種種跡象顯示中美貿易戰情或有望得到紓緩，但仍流於是「治標不治本」，喜怒無常的狂人總統隨時可以發難，為談判再添置新的障礙物，故前景仍存重重隱憂。春節前港股樂觀可上望27,000點，但亦須提防英國脫歐等黑天鵝殺到，隨時將指數挫至24,000亦不出奇。



人民銀行早前降準放水8,000億元人民幣，劍指疲弱的實體經濟，而非滬深股市。上月內地PMI降至49.7；新訂單指數30個月來首度進入收縮區間，反映内地經濟今年下行壓力加劇，GDP料放緩至6.3%，經濟前景並不樂觀，相信持續降準對大市未必有即時顯著良效。





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