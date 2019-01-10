【瑞通推介】恒指中移輪證放送

瑞通認股證牛熊證銷售部：恒指今(10日)早回軟，曾跌逾200點，回至近26,200點附近，其後跌幅收窄。



恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流出逾1.7億港元；恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾2.7億元，5日累計淨流入近7億元，反映早前部署好倉的投資者沽貨套利，並繼續有資金流入淡倉博升浪完結。



有券商認為長城汽車將是最受惠於發改委支持促進汽車消費政策的公司之一，股份昨一度抽升15%至4.96元，今早於4.7元水平好淡爭持，即市留意能否突破5元關口，支持參考近日低位4.15元。集團去年全年售出105.3萬輛汽車，按年跌1.6%，未達全年116萬輛的銷售目標。昨有逾100萬元淨流入其好倉，5日累計淨流入逾190萬元。



中移近日與字節跳動簽戰略合作框架協議，加上被市場視為有機會受惠內地5G發展，股份連續5個交易日在成交配合下向好，累計升8.7%，昨一度觸及80元，創1個月高位；今早回調約2%至78元水平。昨有逾110萬元淨流出中移好倉，5日累計淨流出逾1100萬元。淡倉方面，昨錄逾550萬元淨流入，5日累計淨流入逾1400萬元。



人民銀行早前公布降準100點子，分兩階段生效，首50點子於本月15日生效，另外50點子本月25日生效，有券商認為，會對內銀的淨息差有正面作用。



另外，中國人壽集團與建行近日簽署全面戰略合作協議，雙方將在保險代理業務、投資管理、存款、融資等業務領域開展戰略合作。建行昨收升2.34%，雖然未能企穩6.6元，但5連升後已重返多條主要平均線之上。今早股份於6.5元水平徘徊。



近日有券商發表研究報告唱好友邦，指其擁有獨特定位及具嚴格執行力，料可受惠內地放寬保險業外資持股比例限制。友邦昨創1個月高位，收升近3%，剛好觸及250天線；今早走勢續強，重返66元之上爭持，曾高見67元，為去年12月初高位。昨有近680萬元淨流出友邦好倉，5日累計淨流出逾1,200萬元。



瑞通相關認股證之選擇：

恒指輕微價外、短期購(27008)，行使價28,000點，2019年3月到期，實際槓桿14.4倍。



恒指輕微價外、短期沽(13901)，行使價：24800點，2019年3月到期，實際槓桿13.9倍。



今日新上市吉汽輕微價外、中短期購(18002)，行使價12.36元，2019年6月到期，實際槓桿3.6倍。



今日新上市吉汽貼價、中年期沽(18005)，行使價11.3元，2019年9月到期，實際槓桿1.7倍。



長汽價外、中年期購(15406)，行使價6元，2019年7月到期，實際槓桿5.5倍。



中移輕微價外、中短期購(13344)，行使價83.88元，2019年5月到期，實際槓桿10.6倍。



中移輕微價外、中短期沽(16118)，行使價73.8元，2019年6月到期，實際槓桿7.4倍。



建行輕微價外、短期購(13333)，行使價7元，2019年3月到期，實際槓桿13.9倍。



建行輕微價外、中短期沽(14715)，行使價5.9元，2019年4月到期，實際槓桿9.4倍。



友邦輕微價外、中短期購(15502)，行使價72.88元，2019年5月到期，實際槓桿9.4倍。



友邦輕微價外、中短期沽(15404)，行使價60.88元，2019年5月到期，實際槓桿7.2倍。



瑞通相關牛熊證之選擇：

恒指牛證(60847)，收回價25,310點，槓桿比率21.6倍。



恒指熊證(66684)，收回價26,800點，槓桿比率53.8倍。



騰訊牛證(59863)，收回價300.1元，槓桿比率10.2倍。



騰訊熊證(61458)，收回價339.9元，槓桿比率15.9倍。



中移牛證(67448)，收回價71.88元，槓桿比率7.9倍。



中移熊證(67634)，收回價81.88元，槓桿比率16.2倍。



建行牛證(61517)，收回價6.01元，槓桿比率10.9倍。



建行熊證(63549)，收回價6.99元，槓桿比率10.2倍。



友邦牛證(62023)，收回價60元，槓桿比率9.3倍。



免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結構性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投資前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。



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