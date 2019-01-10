港股格局：郭家耀指中海油可吼

中國金洋資產管理董事總經理郭家耀表示，市場對中美貿易談判睇法樂觀，加上內地推刺激內需措施，令港股近期走勢改善；不過他認為現階段大市或有技術回吐，建議散戶可先獲利，料恒指在27,000點有阻力，25,800點見支持。



他又指，今年聯儲局或減慢加息步伐，或扭轉美元強勢，故對油價及金價有支持；加上油股估值已低殘，建議吼中國海洋石油(00883)。至於金股，市場對黃金需求並非特別大，金價增長動力應不高。



多家內地券商公布上月淨利潤，海通證券(06837)去年12月淨利潤按年增1.45倍，國泰君安(02611)上月淨利潤增65%、中信證券(06030)則跌21.13%；他認為表現參差，反映券商盈利波動高。



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