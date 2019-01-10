【專家評論】彭偉新：中移進可攻退可守

京華山一研究部主管彭偉新指出，雖然港股周三再大幅上升超過580點，並已重返26,400點以上，但市況仍然充滿不明確的因素，未來波動性仍然會頗大。



在市況偏向反覆向上期間，投資者可以買入中國移動(00941)作為部署，主要是中移現時的估值仍然合理，且集團手頭資金充裕，未來相信會繼續派發穩定的股息，在市況波動性仍然較大的情況下，中移不失為進可攻，退可守的選擇。



集團股價於2016年7月由95元水平持續回落，跌至去年7月的67.85元水平後反覆回升，已成功收復整個跌浪總跌幅的黃金比率0.382，若果按黃金比率0.618作出反彈，股價有機會上試85元水平，建議在79元水平買入，跌穿20天線則先行止蝕。



港股方面，周三恒指急升586點外，成交額亦急增至1,127億元，屬於對後市正面的利好因素，尤其是近期達到1,000億港元成交額的日子不多。若果市場未有很利淡的消息的話，港股應該不會再向下試去年10月低位24,540點。不過，由於恒指仍受制於保力加通道頂部，短期可以大幅上升的空間亦相對有限。故暫時預期恒指繼續反彈的話，會以去年7月開始形成的下降走勢頂部26,800點為反彈阻力。



京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人士，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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