遭大行狂踩　小米跌穿10元

小米集團(01810)股價連日急挫，近日再被多間大行下調目標價，目標價最淡看10.5港元，小米周四早間曾跌至9.44元，續創上市低位。另外，股份周四早市前有兩宗各6,000萬股以每股8.8元非自動對盤成交上板，入市價較周三收市價折讓近15%，共涉資約10.6億元。



中金公司表示，智能手機市場需求疲弱，將小米2019年和2020年非通用準則每股盈利預期分別下調13%和25%，出貨量預期分別下調11%和17%，把其目標價下調20.5%至13.5元。然而，由於該行仍看好公司的物聯網業務和海外互聯網業務的持續增長，仍維持股份「買入」評級。



高盛認為，內地經濟放緩和智能手機市場競爭加劇將對小米的銷售和利潤造成壓力，指其市場份額正拱手讓給華為，拖累小米的互聯網服務部門或面臨較弱的廣告需求，把其12個月目標價由24元大降至15.8元，但維持「買入」建議。



摩根大通則把小米目標價降至全行最低的10.5元，投資評級降至「中性」，料公司今年再迎來艱難的一年，在內地智能手機銷售或呈下滑，目標價相當於預測2020財年市盈率16倍，以反映內地智能手機及互聯網增長放緩因素。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj/

