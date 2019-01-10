【高盛推介】恒指回吐　牛熊證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：為期3日的中美經貿磋商於昨日(9日)結束，中國外交部發言人陸慷稱，相信磋商結果將會很快公布，而市場憧憬雙方達成協議。



此外，聯儲局發表上月議息會議記錄，記錄中顯示多數成員認為通脹壓力減弱，聯儲局有能力對進一步收緊政策保持耐心，以及表示加息是合適。



恒指昨日收升586點；今早回吐，最新跌150點，至報26,300點水平。



投資者如計劃部署牛證，可留意當中的恒指牛(60661)，為現時該批最貼價的牛證中，街貨較低的選擇。



恒指牛(60661)，收回價25,758點，行使價25,658點，換股比率10,000，槓桿比率39.4倍。



投資者如計劃部署熊證，現階段可留意收回價在26,700至26,900點附近的產品，與現價有約350至550點差距。當中可留意恒指熊(59260)、恒指熊(65421)及恒指熊(66231)，皆為相同收回價熊證中槓桿最高的選擇。



恒指熊(59260)，收回價26,688點，行使價26,788點，換股比率10,000，槓桿比率64.4倍。



恒指熊(65421)，收回價26,788點，行使價26,888點，換股比率10,000，槓桿比率52.8倍。



恒指熊66231，收回價26,888點，行使價26,988點，換股比率10,000，槓桿比率44.0倍。



投資者如計劃部署認沽證，現階段可考慮以行使價25,000點以上，屬不太價外的產品作部署。當中可留意價外幅度約3.9%，年期約3個月的恒指沽(13492)。以及可留意相對較貼價，價外幅度約2.4%，年期同是約3個月的恒指沽(28769)。分別為行使價25,000至25,800點間產品中，槓桿最高及第二高的選擇。



恒指沽(13492)，行使價25,378點，2019年03月28日到期，實際槓桿13.7倍。



恒指沽(28769)，行使價25,768點，2019年03月28日到期，實際槓桿13.3倍。



高盛恒指牛熊證及認股證條款：

恒指牛(60661)，收回價25,758點，行使價25,658點，槓桿比率39.4倍。



恒指熊(59260)，收回價26,688點，行使價26,788點，槓桿比率64.4倍。



恒指熊(65421)，收回價26,788點，行使價26,888點，槓桿比率52.8倍。



恒指熊(66231)，收回價26,888點，行使價26,988點，槓桿比率44.0倍。



恒指沽(13492)，行使價25,378點，到期日2019年03月28日，實際槓桿13.7倍。



恒指沽(28769)，行使價25,768點，到期日2019年03月28日，實際槓桿13.3倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載: www.gswarrants.com.hk 。

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