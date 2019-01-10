A股快報：券商股普跌　中信証券漲5%

內地券商持續整合，中信証券(600030.SH)向越秀金控(000987.SZ)以約135億元人民幣(下同)收購廣州証券100%股權。前者股價仍漲5%，後者升停板。



業界分析，潛在的整合為券商股今年股價上升的原因之一。



券商股普遍下跌，東方証券、海通証券、西南証券、招商証券、華泰証券及光大証券全線跌0.5%至3%。



方正証券分析師左欣然稱，是次收購符合中信証券在市場低迷下，通過資產購買實現擴張的策略。因估值遠低於10年平均水平，中資券商或有更多的上升空間。



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