人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.74厘
2019年01月10日 11:02
東網電視更多新聞短片
(中新社圖片)
中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息升17.6點子，報1.743厘；1星期報2.587厘，升11.2點子；1個月報2.781厘，跌0.9點子。
隔夜1.7430厘 升17.60點子
1星期2.5870厘 升11.20點子
2星期2.5020厘 升2.50點子
1個月2.7810厘 跌0.90點子
3個月3.0310厘 跌3.40點子
6個月3.1490厘 跌3.50點子
9個月3.3210厘 跌3.30點子
12個月3.3770厘 跌2.40點子
－－－－－－
瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/
《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！
遊戲下載：
https://goo.gl/i2t1yj
東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機
http://bit.ly/2sLtGDm