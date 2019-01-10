人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.74厘

2019年01月10日 11:02
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    (中新社圖片)

    中國外匯中心公布上海銀行同業拆息(Shibor)，隔夜息升17.6點子，報1.743厘；1星期報2.587厘，升11.2點子；1個月報2.781厘，跌0.9點子。

    隔夜1.7430厘 升17.60點子
    1星期2.5870厘 升11.20點子
    2星期2.5020厘 升2.50點子
    1個月2.7810厘 跌0.90點子
    3個月3.0310厘 跌3.40點子
    6個月3.1490厘 跌3.50點子
    9個月3.3210厘 跌3.30點子
    12個月3.3770厘 跌2.40點子

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