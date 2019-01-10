布里斯班樓價追落後　逾500呎一房首期僅19萬起

澳洲第三大城市布里斯班樓價低水，受惠政府大力發展基建，樓價有望追落後，大型評級機構預期未來3年樓價可升兩成。鄰近布里斯班CBD的地區物業入場費低，吸引大批人口湧入，毗鄰火車站的公寓項目Panorama一房單位面積偌大，首期只需19萬港元，租金回報最高可達6厘。適逢澳元低水，更是投資良機。



Ray White高級客戶經理許嘉宇(Felix)表示，澳洲的新州及維州等樓價高昂，愈來愈澳洲人為了上車，開始遷入昆州及塔州，尤其是第三大城市布里斯班，樓價是墨爾本的七成，更是悉尼的一半。樓價低水，吸引大批人口流入，形成強勁的住屋需求，振興房地產市場。昆士蘭政府近年大力發展布里斯班基建，提供大量就業機會，亦吸引人口移居，料至2036年，人口料高達490萬。住宅供不應求令租賃市場更趨活躍。由於物業入場門檻低，租金回報增長強勁，平均可達5.5厘，為全國第二高，對投資者更具吸引力。



昆士蘭政府在2011至2031年，預期斥資1,342億澳元打造大型規劃方案，市中心的皇后碼頭將重金打造成全新綜合娛樂度假地標，豪華級數可媲美迪拜。布里斯本機場正興建全新跑道，料每年可帶來約50億澳元的經濟收益，而擴建後面積將會是悉尼機場的3倍。



當中鄰近布里斯班CBD區的Bowen Hills是重鎮，投資額高達135億澳元。現正動工的跨河鐵路，其北邊總站就是Bowen Hills，落成後途經布里斯班市中心，並可迅速前往南邊，交通更為便利。



Bowen Hills擁住宅、商業、酒店及零售等綜合項目，並已吸引不少大公司進駐，包括昆士蘭銀行及Hutchinson的總部均坐落於此。區內平均人口僅35歲，不少是專業人士，有能力追求優質的居住環境，可謂年輕豪宅區。當中公寓項目Panorama離Bowen Hills火車站僅200米，兩個站即抵CBD，上班族可節省搭車時間。Felix稱，單位入場門檻低，一房面積由逾530方呎起，入場費只需約190萬元；兩房面積更超過750方呎，售價由300萬元起，可望山景、河景或市中心景致。大部分單位連車位發售，個別單位租金回報更可達6厘。



項目的建築商是擁過百年歷史的澳洲老牌Hutchinson，公寓底層是商舖，並自設私人影院、宴會廳、泳池及空中花園等休閒設施。鄰近河畔新區又有購物中心Gaswork Plaza，以及布里斯班最美麗的步行街James Street。另外，離項目十分鐘步程的皇家布里斯本女子醫院正進行擴建，將擁1萬個醫護人員。



值得一提的是，項目對面是耗資20億澳元打造全新綜合發展區Millennium Square，由澳洲最大傳媒機構News Corp Australia興建，旗下傳媒機構將進駐，並備有酒店、餐廳、商場及休閒空間，吃喝玩樂更多元化。



澳洲布里斯班展銷會

日期：1月12日及13日（本周六、日）

時間：上午11時至晚上7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室The Balmoral Display Gallery

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