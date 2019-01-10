二手成交：曉峰園三房戶減至860萬沽

利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行首席聯席市務董事彭錦添表示，最新錄得青衣曉峰園5座高層E室成交，單位實用面積約780方呎，建築面積約951方呎，三房一套間隔，向西北望山景。單位約於1個月前以920萬港元放盤，議價後以860萬元沽出，減價60萬或6.5%，折合實用面積呎價約11,026元，建築面積呎價約9,043元。



原業主於2007年5月以約313萬元購入上址，持貨約12年，現轉手獲利約547萬元，賺價逾1.7倍。



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