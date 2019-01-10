A股快報︰大客簽合同　海油工程逆市漲逾1%

油田服務公司TechnipFMC周三發布聲明稱，簽訂了大額合同，將為英國石油的Atlantis油田第3期生產、交付和安裝海底設備。TechnipFMC對「大額」合同的定義在7,500萬美元至2.5億美元之間，公司股價周三上漲約3%，觸及逾1個月高位。



海油工程(600583.SH)逆市漲逾1%。公司2017年報稱，為包括TechnipFMC在內的眾多國內外客戶開發海上油氣資源提供工程服務。



彭博估算，海油工程有超過34%的收入來自TechnipFMC。





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