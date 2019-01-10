港元拆息︰隔夜息續跌至0.23厘
2019年01月10日 11:23
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香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息0.23厘；1星期拆息報0.69厘；1個月期為1.41厘；3個月期報1.86厘。
10/1/2019
隔夜 0.23661厘
1星期 0.69607厘
2星期 0.91357厘
1個月 1.41893厘
2個月 1.62036厘
3個月 1.86429厘
6個月 2.30143厘
12個月 2.55679厘
9/1/2019
隔夜 0.24536厘
1星期 0.76714厘
2星期 0.97464厘
1個月 1.45622厘
2個月 1.65286厘
3個月 1.90000厘
6個月 2.31500厘
12個月 2.57393厘
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