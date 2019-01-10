港元拆息︰隔夜息續跌至0.23厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息0.23厘；1星期拆息報0.69厘；1個月期為1.41厘；3個月期報1.86厘。



10/1/2019

隔夜 0.23661厘

1星期 0.69607厘

2星期 0.91357厘

1個月 1.41893厘

2個月 1.62036厘

3個月 1.86429厘

6個月 2.30143厘

12個月 2.55679厘



9/1/2019

隔夜 0.24536厘

1星期 0.76714厘

2星期 0.97464厘

1個月 1.45622厘

2個月 1.65286厘

3個月 1.90000厘

6個月 2.31500厘

12個月 2.57393厘

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