人民幣Hibor：隔夜息報2.4厘　CNH及CNY升至6.79

離岸人民幣(CNH)香港銀行同業拆息(Hibor)中，隔夜息升至2.42厘，1星期拆息為2.95厘，2星期至12個月拆息報3.11至3.72厘。



10/1/2019

隔夜 2.42699厘

1星期 2.95257厘

2星期 3.11300厘

1個月 3.31367厘

2個月 3.41767厘

3個月 3.48100厘

6個月 3.54800厘

12個月 3.72217厘



9/1/2019

隔夜 2.34746厘

1星期 2.74167厘

2星期 2.91400厘

1個月 3.09867厘

2個月 3.24600厘

3個月 3.34200厘

6個月 3.46300厘

12個月 3.68800厘



人民幣兌美元反覆上升，繼升穿6.81後，最新升穿6.8關。離岸人民幣(CNH)由6.8247，升至6.7907日中高位，最新報6.7962；在岸人民幣(CNY)則由6.8263，漲至6.7902，最新報6.7951。

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