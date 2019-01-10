【午市重點睇】圓匯升至107　人民幣漲至6.78

●亞洲市美匯指數進一跌至95.0水平，圓匯升至107.8；歐元兌美元報1.156；英鎊報1.279。港匯企7.838。在岸及離岸人民幣進一步漲至6.78水平。金價報1,296美元，布油報60.87美元，紐油報51.83美元。道期跌不足百點。



●恒生指數半日升97點或0.37%，報26,559點，騰訊升0.3%，藥股反撲。http://bit.ly/2ABMXOA

-遭大行狂踩，小米跌穿10元。http://bit.ly/2RiGNwV

-長江基建配售電能實業，兩股齊跌。http://bit.ly/2H5gx4F

-價位提示：小米瀉近9%續創新低。http://bit.ly/2FlAHFZ

-新股優品360以下限1元定價。http://bit.ly/2SIJg0k

-新股彼岸控股以1.25元下限定價。http://bit.ly/2VFG6wh



●【即市分析】

-風高浪急，盡量減少持倉過夜。http://bit.ly/2VGByWo

-資金南下冷清北上轉熱的啟示...http://bit.ly/2QArMBi

-騰訊值得小注試Put。http://bit.ly/2H4Kvpt



●A股快報：3大指數半日報升，滬綜指報2,550點，漲5點或0.2%。http://bit.ly/2SNLz2q

-A股快報︰大客簽合約，海油工程逆市漲逾1%。http://bit.ly/2FqIS2C

-A股快報：券商股普遍下跌。http://bit.ly/2AAkFDW



●亞洲股市：日股中段續跌逾200點。http://bit.ly/2FhgxNb



●油價急跌！中國12月CPI及PPI大幅放緩。http://bit.ly/2RF89wG



●全球經貿戰︰中國商務部指中美磋商奠定基礎。http://bit.ly/2VGGxXi

-美國貿易代表辦公室表示，希望任何貿易協議都會包括「持續核查和有效執行」的內容。在美國代表團官員向華盛頓匯報之後，美國將決定接下來的行動。



●全球經貿戰︰歐美日重申深化合作，維持世貿規則「有效」。http://bit.ly/2LZAiJw



●美眾議院議長指「這個總統很任性」，惠譽警告可能降評級。http://bit.ly/2Fni0AB



●美國銀行家協會料今年GDP升2.1%，聯儲局加息兩次。http://bit.ly/2FkaCGa



●俄羅斯外儲大調整！美元佔比急降至22%，人民幣暴增至15%。http://bit.ly/2Fmi97q



●人民幣中間價飆366點，美銀美林︰短期有望漲至6.65。http://bit.ly/2M0f529

-人民幣Hibor：隔夜息報2.4厘，CNH及CNY見6.79。http://bit.ly/2TFkFcW

-人民幣Shibor︰隔夜息續升至1.74厘。http://bit.ly/2VFJE1K



●人行不開展公開市場操作，淨回籠700億人幣。http://bit.ly/2RKmWWO



●港元拆息︰隔夜息續跌至0.23厘。http://bit.ly/2QDzMlr



●外匯攻略︰法興料澳元有望一洗頽勢。http://bit.ly/2RKmWWO



●日本外儲上月增126億美元，央行：外圍經濟風險加劇。http://bit.ly/2M2wE1v



●傳大摩裁百人。http://bit.ly/2CZ9dDA



●LG擴建兩家在華電池廠。http://bit.ly/2Frl13d



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