香港今年經濟展望悲觀！ACCA調查：近半數料GDP低於2%

特許公認會計師公會(ACCA)香港分會調查顯示，受訪財務及會計人員對今年香港經濟表現較去年顯著悲觀，當中認為經濟表現好或非常好的由上年32%大幅回落至13%，而預料經濟表現為差或非常差的則由去年的8%大幅增至39%，比率為4年以來最高，反映受訪者對經濟前景信心滑落。



ACCA香港政策主管朱暖暉表示，受中美貿易戰影響，不少會員在去年已反映訂單量有減少迹象，因此有近半數受訪者認為今年本地生產總值(GDP)增長將大幅放緩至低於2% 。



她稱，中國經濟對香港影響大，當市場悲觀情緒有所升溫，政府將會推出各項措施以減低其效應，包括中國已採取降準、人民幣貶值及放寬商業借貸融資等措施來刺激內需及經濟，雖然未來中港經濟有下行壓力，但相信步入經濟衰退仍言之尚早。



ACCA於去年11月訪問了318位會員，受訪者認為首3項對香港經濟帶來正面影響的因素包括「粵港澳大灣區發展」、「中國經濟增長」及「去年引入的稅務措施」，當中最具增長潛力行業依次為「醫療保健」及「金融、銀行及保險」。



香港總商會上月的調查顯示，多達76%受訪會員預期2019年香港經濟增長會低過3%。當中有37%人估計增長2至2.99%之間，30%估計在1至1.99%之間。

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