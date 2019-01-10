樓價UPDATES：二手業主減價減租搶客
2019年01月10日 12:19
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新盤排隊出籠，二手業主紛紛減價、減租搶先機。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。
香港區
●堅尼地城怡峰低層A室，實用面積818方呎，三房間隔。原叫租4.5萬港元，最終減租4,000元，減幅約9%，以4.1萬元租出，實用呎租50元。
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九龍區
●紅磡海逸豪園18座低層E室，實用面積910方呎，三房間隔，原以1,550萬元放售，及後減價64萬或約4%，終以1,486萬元成交，實用呎價16,330元。
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新界區
●青衣曉峰園5座高層E室，實用面積780方呎，三房間隔，原以920萬元放售，經議價後減價60萬元或約6.5%，最後以860萬元沽出，實用呎價11,026元。
●大圍恒峰花園1座低層H室，實用面積861方呎，三房間隔，議價後以1,016萬元沽出，實用呎價11,800元。
●馬鞍山銀湖．天峰6座低層A室，實用面積1,564方呎，四房間隔，議價後以2,200萬元易手，實用呎價14,066元。
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