外匯攻略︰滙豐料年底美元兌歐元升至1.10

美匯指數跌至95關口。滙豐銀行全球外匯研究主管David Bloom發表報告稱，全球經濟增速放緩，以及相對較具吸引力的美國利率，將在今年支撐美元兌其他G10貨幣匯率。



目前，幾乎所有交易員都在下調聯儲局今年進一步加息的預期。但滙豐依然預計聯儲局會繼續加息，使美元成為G10貨幣中的「高收益幣種」。



報告又指，如果全球經濟降溫，若有必要採取措施支撐經濟增長，其他國家和地區央行在靈活度方面會不如聯儲局。「雖然美元可能也並不完美，但在G10貨幣中，仍算是「矮子當中的將軍」。



滙豐預計，年底美元兌歐元匯率將從當前1.1540左右升至1.10。



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