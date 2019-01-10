保誠與大華銀行延續區域戰略銀行保險聯盟

保誠(02378)公布，與大華銀行續訂區域戰略銀行保險聯盟。新協議將延續至2034年，並將地域範圍擴展至越南。連同目前於新加坡、馬來西亞、泰國及印尼，現已覆蓋5個市場。



根據續訂條款，保誠的壽險產品將透過大華銀行遍佈5個市場的400多間分行網絡，觸達超過400萬名客戶。此外，保誠將善用其數碼能力，協助大華銀行旗下數碼銀行業務實現拓展及獲客的目標。



根據該協議，保誠同意就分銷權向大華銀行支付初始費用6.62億英鎊，該金額並非視乎未來的銷售額而定。該款項將分3期支付，即於2019年2月支付2.30億鎊、2020年1月支付3.31億鎊，及2021年1月支付1.01億鎊。



－－－－－－

瞻前顧後，洞悉全球金融市場大勢，即睇【財經大事 2018回顧/2019展望】https://hk.on.cc/fea/review2018/



《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



東網Money18「貼市貼士」功能，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm