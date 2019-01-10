祈連活：環球市場今年較去年平靜　聯儲局貨幣政策非收緊

景順首席經濟師祈連活預期，今年環球市場將較去年平靜，美國經濟料可持續擴張，儘管部分地緣政治事件會做成短暫負面影響，但只是美國經濟經歷最長擴張周期中的漣漪，而相信聯儲局的貨幣政策，只是正常化而非收緊。



就市場對美國國庫債券孳息率出現倒掛感到憂慮，他認為，將孳息曲線倒掛視為經濟衰退先兆，屬於天真的想法；只有在央行收緊貨幣及信貸條件下，經濟衰退才會隨之而來。他補充，債息倒掛指標不時存在誤導，舉例，1966年及1998年，曾出現倒掛而沒有呈現衰退情況。



他估計今年中國經濟增長將放緩至6.3%，除非中國當局修改去槓桿政策，否則房地產及名義固定資產投資，今年難錄得大幅增長。內地降準等寬鬆政策，僅能輕微紓緩去槓桿帶來的負面影響。



港元近日曾跌穿7.84水平，作為聯繫匯率之父，祈連活表示，不論港元兌美元升值或貶值，聯匯制度多年來運作有序，目前欠缺理據改變有關機制。



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