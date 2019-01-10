人民幣匯率彈性擴大　強美元令美國經濟更傷

美國一直呼籲中國採取更市場化、更靈活的匯率機制；然而，美國也因此付出代價。作為美國最大貿易伙伴，中國2015年匯改以來，人民幣彈性不斷擴大，使美元貿易加權匯率更顯著上升，對美國經濟產生負向影響。



目前，市場常用的是狹義ICE美匯指數(僅包括歐元、日圓、英鎊、加元、瑞郎和瑞典克朗6種主要貨幣)。2015年3月，狹義ICE美匯指數按年上升幅度高達22.6%；同期聯儲局編制包括人民幣的貿易加權廣義美元匯率指數，按年升幅僅為10.7%。



在8.11匯改之後，2018年11月美匯指數按年升3%，但同期廣義美元指數升幅則高達6.2%。



由於人民幣在廣義美元匯率指數的權重保持在21.56%，在26種籃子貨幣中，權重最大。招商證券首席宏觀研究員謝亞軒指出，美元匯率上升，比起8.11前會引發更大的人民幣貶值幅度，造成美元的貿易加權有效匯率出現更大的升幅，進而更明顯地拖累美國經濟走勢。



聯儲會模型預測結果顯示，如果廣義實際美元指數升值10%，美國GDP在之後第1年下降0.2個百分點，第2年下降0.6個百分點，3年將累降1.5個百分點。如果升值15%，GDP三年累降2至2.5個百分點。



截至2018年底，聯儲局的廣義美元指數從1月的94.8開始上升，到12月末升至103.2，累升8.9%。報告預測，這將通過貿易渠道和通脹渠道，對2019年美國的經濟增速產生負面影響。人民幣匯率浮動所產生的反向溢出效應，使強美元對美國經濟增速的負面影響體現得更為充分。



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