【即市分析】小米究竟撈得未？

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：雖然話投資市場通常都危機並存，惟出手時間都好影響最終係贏定輸。小米(01810)股價上市初段抽過上22.2元高位後，就隨着市場對新經濟股氣氛轉淡而回落，今日(周四)更失守10元關，即市跌4%報9.92元，最低見9.44元，究竟現在係咪博反彈良機呢？



從基本面睇，環球經濟前景未明，個股都係跟市場氣氛走，惟從近期港股反彈，不過小米股價都要繼續大插可見，資金暫時對佢都係要錢唔貨。



值得留意的是，根據集團內部文件顯示，員工手上小米期權行使價好低，估計部分行使價去到2.7元，故即使以現價接近10元計仍然「好有肉食」，加上近期股價愈跌愈深，增加員工先行獲利誘因，所以即使從中線角度睇，早前三地交易所已就今年內於港股通渠道開通同股不同權股份達共識，暗示未來北水有機會落場掃貨，所既然集團短期沽壓沉重，亦無謂逆市而為，建議候消化沽壓，股價整固後再作部署。

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