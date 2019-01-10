【高盛推介】追蹤騰訊購沽牛證

高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊昨日(9日)收漲3.8%；今早開市創超過3個月高位見329.6港元。



市場繼續關注騰訊遊戲何時獲發版號，但國家新聞出版廣電總局官網公布上月取得遊戲版號審批的85隻國產網遊中，騰訊旗下遊戲仍未在榜上。



觀察個股認股證資金流向，可見昨日資金在騰訊上漲時，繼續沽出認購證及轉倉至認沽證。當中認購證錄得約8,490萬元資金流出，認沽證則錄得約4,240萬元資金流入，分別為昨日最多資金流入或流出的個股相關資產。



另一方面，牛熊證情況亦相若，當中牛證錄得約4,050萬元資金流出。進而觀察港股通(滬)資金流向，過去2個交易日共錄得約2.77億元資金淨買入騰訊股份。



投資者如看好，認購證方面可留意價外幅度約6%，年期超過兩個月的騰訊購(15449)，為行使價330至350元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的選擇之一。



投資者如計劃部署牛證，則可留意騰訊牛(60675)，為現時所有牛證中，最貼價及槓桿最高的選擇。



騰訊購(15449)，行使價345.2元，2019年03月22日到期，實際槓桿10.0倍。



騰訊牛(60675)，收回價313.98元，行使價311.48元，換股比率100，槓桿比率21.0倍。



相反，投資者如看淡，可留意價外幅度約10%，年期超過兩個月的騰訊沽(28354)，為行使價285至315元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的選擇之一。



騰訊沽(28354)，行使價293.68元，2019年03月22日到期，實際槓桿9.4倍。



高盛騰訊認股證及牛熊證條款：

騰訊購(15449)，行使價345.2元，到期日2019年03月22日，實際槓桿10.0倍。



騰訊購(16055)，行使價340.2元，到期日2019年04月01日，實際槓桿8.9倍。



騰訊購(13430)，行使價330.2元，到期日2019年03月22日，實際槓桿8.6倍。



騰訊牛(60675)，收回價313.98元，行使價311.48元，槓桿比率21.0倍。



騰訊沽(28354)，行使價293.68元，到期日2019年03月22日，實際槓桿9.4倍。



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認股證及牛熊證的價值可急升亦可急跌，持有人的投資可能會蒙受全盤損失。牛熊證更備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不預示未來表現。在某些情況下，高盛的流通量提供者可能是港交所上唯一為高盛認股證及高盛牛熊證提供買賣報價者。閣下應詳細閱讀載有認股證及牛熊證條款及風險披露的有關上市文件。有關上市文件可於此網頁下載:www.gswarrants.com.hk 。

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